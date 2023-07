Criscitiello: “Frattesi, sempre Inter: il Milan non c’è mai stato perché…”

"Il Milan non c'è mai stato, l'Inter è sempre stata in vantaggio: i retroscena di Michele Criscitiello su Davide Frattesi

”Il Milan non c'è mai stato, non è mai stato un obiettivo concreto. A un certo punto c'è stato un mezzo inserimento della Juventus, ma l'Inter è sempre stata in vantaggio su Frattesi, ha sempre trattato con il Sassuolo in prima persona. I rossoneri hanno cambiato filosofia, difficile che si inserisca in queste operazioni. Il Milan ha le idee chiare".