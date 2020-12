Criscitiello: “Inter, Conte gioca a nascondino ma deve vincere. Titoli già pronti per lui”

Attraverso il suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello ha parlato del momento e delle ambizioni dell’Inter. Questo il suo pensiero: “Avrà il grande vantaggio di dover giocare una volta a settimana; a febbraio e marzo porterà punti l’uscita prematura dalla Champions League. Conte non lo dice e gioca a nascondino ma deve vincere, almeno, lo scudetto al termine di un biennio che sarebbe completamente fallimentare. Secondo non servirà più a nulla. La vittoria dello scudetto, invece, cambierebbe tutto, aiutato da un tricolore e da una stampa amica. “L’Inter ha interrotto il dominio della Juve dopo 10 anni” oppure “L’inizio di un nuovo ciclo”. I titoloni sarebbero pronti per Conte il vincente, dimenticando i due fallimenti europei e i milioni spesi per rifare questa squadra. Ora l’Inter deve pensare ad andare avanti così”.