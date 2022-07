Criscitiello: “Inter e Juve, stesso livello. Marotta incartato, se rimanesse Skriniar…”

Nel suo editoriale sulle colonne di TMW, Michele Criscitiello ha parlato così del mercato di Inter e Juve in chiave scudetto: “Juve e Inter stanno facendo un bel mercato. L’Inter poteva fare due colpi, Dybala e Bremer, ma non avendo fatto le uscite si è dovuta fermare. Troppe difficoltà per Marotta sulle cessioni. Si sono incartati e adesso, se dovesse restare Skriniar, avresti un problema economico ma sicuramente non tecnico. Ai tifosi interessa la squadra, a Inzaghi anche quindi va bene così. La Juve sta lavorando bene. Cherubini, dopo un mese di giugno lento, ha sparato i colpi giusti. La Juve cresce bene e ad Allegri serviva questo mercato. I giovani forti andavano bene a Sarri ma se hai Allegri devi fare la collezione di campioni. La filosofia della Juve è cambiata ma ora è quella giusta”, si legge.