"Il tema Inter è spinoso: la prima domanda da porsi è su Marotta e Ausilio. Sono ancora in completa sintonia come gli anni scorsi? Chivu è stata una scelta di Marotta, Ausilio o di entrambi? Qualche dubbio sorge. La proprietà crede più in Marotta o in Ausilio sul mercato? Non sappiamo darci delle risposte ma sappiamo fare delle domande. Nel frattempo qualche dubbio sull’Inter sorge spontaneo.

La crisi degli ultimi mesi non lascia i tifosi tranquilli, alcuni sono rassegnati, gli altri preoccupati. La società che dichiara guerra alla Curva, l’allenatore scelto senza esperienza e soprattutto un mercato che non decolla. In uscita non si riesce a trovare mezza soluzione. Gli accordi saltano di settimana in settimana. Tra poco si va in ritiro e lo spogliatoio è palesemente spaccato, chi deve andare via rifiuta tante destinazioni e chi deve arrivare non può entrare se prima non si fanno le uscite.