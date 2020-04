Criscitiello: “Inter? Prima di pensare al mercato deve concentrarsi su un altro tema”

Nel corso del suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello ha proposto anche una riflessione che riguarda l’Inter di Antonio Conte: “L’Inter, invece, prima di pensare agli acquisti deve dare un ruolo ad Eriksen perché se non cambia atteggiamento tattico, con Conte, farà molta fatica. Deve cambiare passo e mentalità per giocare in Italia con Conte. Ma poi siamo sicuri che al Mister questa operazione piacesse davvero? Il centrocampo dell’Inter ha bisogno di forza e di un mastino come mezzala. Barella, Sensi ok ma per l’Europa servono quantità e fisicità”.