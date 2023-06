Criscitiello: “Inter, Onana via solo per tanti soldi. Il pensiero su Lukaku…”

Nel suo editoriale sul sito di Sportitalia, Michele Criscitiello ha parlato anche delle prime mosse di mercato dell’Inter. Al momento per il giornalista “il paradosso è proprio l'Inter. La proprietà meno forte con la dirigenza più organizzata. Potrebbe non essere un paradosso, starete pensando, ma una dirigenza competente deve potersi appoggiare su una proprietà forte. L'Inter deve fare meno ma quello che deve fare non può sbagliarlo. Ci sono punti cruciali.