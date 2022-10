Criscitiello: “Inter rinata anche senza due big. Allegri faccia come Inzaghi”

Nel suo editoriale di oggi per TMW, Michele Criscitiello ha parlato anche della situazione di Inter e Juventus. Questo il commento dopo le gare dell'ultima giornata di campionato: "Se è stata la classica falsa partenza delle squadre di Allegri, allora, c’è ancora tempo per pensare alla rinascita ma in Champions la situazione potrebbe essere definitivamente compromessa. Serve vincere per restare a galla. Allegri come Inzaghi. L’allenatore dell’Inter è rinato ma lo ha dimostrato prima in Europa e poi in Italia. I 4 punti con il Barcellona, le vittorie di Reggio Emilia e Firenze, con dentro i 3 punti con la Salernitana. L’Inter è rinata, anche senza due big. Lo stesso deve fare Allegri. La sosta mondiale, per chi è partito male, rischia di essere doppiamente dannosa".