Criscitiello: “Inter show, il volo continua: bravo Inzaghi, ora per lo Scudetto…”

L'editoriale del direttore di Sportitalia e Tuttomercatoweb dopo il successo per 4-0 dell'Inter a San Siro sul Cagliari

"Il volo dell'Inter continua e, in questo week end, è stata l'unica a cogliere l'occasione. Il Cagliari non si è presentato a San Siro, come d'altronde non si sta presentando a molti appuntamenti in questa stagione. La faccia di Mazzarri è tutto un programma. La conferma che la colpa non era di Semplici ma di una società che ha giocato troppe volte con il fuoco. I sardi, in estate, hanno sbagliato tutto ma se Giulini continua a gestire così la società non può pensare che gli andrà sempre bene. L'Inter è uno show, bravo Simone Inzaghi che si candida seriamente al titolo".