Criscitiello: “Inzaghi? Due coppe in faccia alla Juve. Senza scudetto è colpa di uno”

Le considerazioni del conduttore di Sportitalia a proposito dei nerazzurri e dell'operato del tecnico arrivato dopo Conte

Nel suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello ha parlato del percorso svolto dall'Inter finora in stagione. Questo il suo focus sui nerazzurri: "Probabilmente l'Inter non vincerà lo scudetto ma Inzaghi ha conquistato due coppe in faccia alla Juventus e, se perderà il titolo, lo farà solo negli ultimi 90 minuti. Per colpa, soprattutto, di un singolo. Perché alla fine perderai per Bologna e se hai Radu come vice Handanovic, la colpa non è proprio di Simone. Era arrivato con la Pinetina che era un disastro. Tutti i big volevano andare via e non c'erano neanche i soldi per gli stipendi. Ha saputo lavorare in silenzio e ha fatto una stagione da 7 in pagella. 7 pieno. Non vincerà, forse, lo scudetto ma nessuno glielo aveva chiesto con fermezza. Brucerà un pizzico in più perché lo perderà in casa, perché a Milano scenderanno in piazza, dopo 11 anni, con i colori rossoneri. Milan che sulla carta non era neanche tra le prime per importanza di organico".