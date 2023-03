Criscitiello: “Alla Juve manca uno alla Marotta. Conte? Potrebbe essere un’eresia ma…”

"La Juve ha bisogno di ripartire. Non tanto in campo; serve piuttosto un riassetto societario serio. I vertici ci stanno già lavorando e sarà importante arrivare pronti in estate. Massara è l'uomo indicato da Max Allegri che resterà saldo sulla panchina juventina. Sono amici dai tempi di Pescara ma c'è anche grande stima professionale. Massara, però, non ha ancora detto sì perché il Milan resta il Milan e perché Maldini ormai è diventato un pezzo della vita di Massara. Anche se la scorsa estate, purtroppo, hanno sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare. Al contrario dell'estate precedente dove hanno indovinato anche i cinesini da mettere in campo. Elkann, però, non deve sottovalutare un particolare. Anche se Massara dovesse dire di sì, in società mancherebbe comunque un vero Direttore Generale operativo. Uno che viva lo spogliatoio e che tenga testa ad Allegri che deve fare l'allenatore ma non può avere poteri illimitati. Serve un Marotta, insomma"