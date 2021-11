Criscitiello: “La Juventus improvvisa. Imbarazzante gestione post Marotta”

Le considerazioni del giornalista e conduttore di Sportitalia a proposito delle grandi difficoltà dei bianconeri

Nel suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello ha parlato del momento di crisi che sta attraversando la Juventus. Queste le sue considerazioni: "La gestione del post Marotta è stata imbarazzante. La grande colpa di Andrea Agnelli è stata quella di aver perso con troppa facilità il miglior Direttore in circolazione, di non aver messo una clausola che potesse almeno evitare il passaggio all'azienda rivale e di pensare che si potesse sostituire con Paratici o Nedved o addirittura con Cherubini. La Juve non può essere una società improvvisata. Invece lo è ma nessuno dà mezza spiegazione. Il ciclo Agnelli forse è finito da un paio di anni ma non si vogliono trovare delle soluzioni e allora continuiamo a buttare la polvere sotto il tappeto. Il problema non è solo economico e gestionale ma anche tecnico".