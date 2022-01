Criscitiello: “Inter? Marotta vuole opzionare questo doppio colpo per l’estate”

Così il direttore di Sportitalia: "L'Inter ha poco da fare: uno scambio per Vecino ma niente di più. E continui a lavorare sui rinnovi"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello, giornalista e direttore di Sportitalia, ha parlato così delle strategie di mercato in casa Inter: "L'Inter ha poco da fare: uno scambio per Vecino ma niente di più. Marotta pensa più che altro a opzionare con Carnevali il doppio colpo dal Sassuolo. Scamacca e Frattesi ma è roba per l'estate 2022. Sanchez resta. Inzaghi ha sistemato subito la squadra e oggi intervenire sul mercato avrebbe poco senso. Bisogna continuare sul lavoro dei rinnovi perché quello non è poi così scontato".