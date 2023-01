Criscitiello: “Marotta top ma su Skriniar ha preso una cantonata. Forse perché…”

"Marotta è un grandissimo dirigente ma ha preso una cantonata clamorosa con Skriniar. Forse non voleva mettersi tutto il tifo nerazzurro contro dopo aver perso Bremer ma non ha permesso all'Inter di incassare 55-60 mln di euro. Skriniar non rinnova perché ha già un accordo col PSG, lo raccontiamo da mesi. E l'Inter dieci mesi dopo perde 50-60 mln di euro. L'incontro di Busardò a Milano c'era stato così come c'era stato l'incontro a Londra, abbiamo preso critiche ma è la realtà. Marotta è esperto ma ha sbagliato su Skriniar"