Criscitiello: “Mourinho re delle coppe, non è paragonabile a Inzaghi perché…”

Non è paragonabile, ad esempio, con quanto fatto da Simone Inzaghi. La non qualificazione alla Champions sarebbe pesante, il giudizio sulla singola finale è da dentro fuori perché si è tenuto solo il piano b, l'Europa League. In campionato la Roma sta andando male e non andare in un biennio Mourinhiano in Champions sarebbe davvero un fallimento. Per questo secondo me "se vinci fai un capolavoro, altrimenti è un disastro". Solitamente c'è un punto di mezzo, ci vuole equilibrio: ma stavolta, secondo me, no".