Criscitiello: “Mourinho non c’è più. E uccellini da Trigoria dicono che…”

Così il giornalista: "Anche il tifoso romanista più innamorato in estate di Josè si sta ricredendo. Non allena ma fa allenare il suo secondo"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello, giornalista, ha parlato così del momento no della Roma di Jose Mourinho, ora al centro delle critiche per gli scarsi risultati dei suoi: "La Roma doveva partire per farci sognare, invece, finora è la grande delusione del campionato. Il progetto portoghese sta naufragando troppo presto e anche in maniera desolante. Josè Mourinho, in Premier, aveva già lanciato dei segnali di pre pensionamento ma a Roma ha sicuramente più vicina l'Inps di Trigoria. Mou non c'è più. Uccellini di Trigoria, ad essere sinceri, lo dicono da agosto.