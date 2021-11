Criscitiello: “Mourinho, voto 4: neanche lontano parente del José dell’Inter”

Le parole del giornalista: "Le polemiche con gli arbitri e la ricerca del nemico è un gioco che non gli riesce più. La Roma difficilmente entrerà tra le prime 4"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello , direttore di Sportitalia, ha parlato così del momento di Jose Mourinho alla Roma, giudicando il suo lavoro fin qui con un 4: "Doveva dare un altro gioco e altri risultati alla Roma. I tifosi e Totti lo difendono ma non basta. I numeri ma soprattutto le prestazioni lo condannano. Del vecchio Mou c'è poco, del Mou invecchiato c'è tanto. Non è neanche lontano parente dell'allenatore visto a Milano.

I giri per la Premier e l'approdo nella Capitale ci hanno consegnato un altro allenatore. Le polemiche con gli arbitri e la ricerca del nemico è un gioco che non gli riesce più. La Roma difficilmente entrerà tra le prime 4 ma siamo a novembre ed è già entrato nella storia: 6 gol in Norvegia, 3 a Venezia e un solo punto con Lazio, Juventus, Milan e Napoli. Quando si stuferanno anche i suoi tifosi più accaniti, per la Roma sarà dura da gestire. Il ciclo portoghese non sta portando quello che si aspettavano gli americani. E non è una barzelletta".