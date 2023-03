Criscitiello: “Pafundi? Non parlo più di Mancini ma il CT dovrebbe stare attento a…”

Pafundi, classe 2006, è stato convocato in Nazionale nonostante abbia giocato 9' quest'anno in Serie A. Mancini però lo ha mandato in tribuna

"Vi giuro che non parlo più di Mancini. Anche perché si commenta da solo per quello che vediamo in campo. Però una cosa su Pafundi va detta. Mancini dovrebbe raccontarla tutta o, forse, dovrebbe stare attento alle persone di cui si circonda. Pafundi è un talento e va trattato con cura. Come sta facendo l'Udinese. Non è un talento da strumentalizzare. Chi fa il Commissario tecnico rappresenta una intera Nazione. Altre cose le abbiamo già vissute in passato. Pafundi ha grandi qualità ma è pur sempre un 2006. E' un bambino. E a quell'età bisogna stare molto attenti alla gestione quotidiana. In Friuli stanno facendo un grande lavoro. Mancini pensi solo al bene dell'Italia".