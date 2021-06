Criscitiello: “Inter, 2 cessioni top. Zhang non prende in giro nessuno. Conte…”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Michele Criscitiello ha fatto il punto in casa Inter dopo le parole di Steven Zhang

"Zhang non sta prendendo in giro i tifosi dell'Inter. Un paio di cessioni importanti ci dovranno essere, si è capito. Lukaku quantomeno non sarà tra questi. Di Conte si può dire tutto, ma è un vincente. E' giusto che vada via, ha preso 7 milioni di buonuscita e ne ha lasciati 6, ma se non se la sentiva è giusto che abbia lasciato".