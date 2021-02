Criscitiello: “Dal caso Perugia agli insulti. Perso stile Juve: Agnelli ha un problema”

Michele Criscitiello, dopo la diatriba Conte-Agnelli, critica il comportamento del presidente della Juventus

Fa ancora discutere il caso Conte-Agnelli , scoppiato durante l'ultima partita di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Michele Criscitiello , nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, ha criticato il comportamento del presidente bianconero:

"Il problema del Presidente della Juventus è uno solo: quando di cognome fai Agnelli hai tanti diritti ma anche alcuni doveri. La cosa brutta è che se fai cognome Agnelli e non sei quello delle pentole di Bergamo ma sei Presidente della Juventus e in passato è esistito uno stile Juve, purtroppo va rispettato e mantenuto (...). Ultimamente, la Juve ha perso il suo stile. Il caso di Torino è l'ultimo di una lunga serie. Dall'università di Perugia fino alle tante ammende e diffide piovute sulla dirigenza bianconera per minacce e insulti agli arbitri".