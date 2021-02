Criscitiello: “Scudetto? Juve tornata prepotentemente. Ma che falliscano Milan e Inter…”

Intervenuto su Tuttomercatoweb, il direttore Michele Criscitiello ha parlato così della Juventus, tornata in corsa per lo scudetto che contenderà a Milan e Inter:

“La Juventus, da quando ha deciso di essere più operaia e meno leziosa, ha trovato la retta via. Andrea Pirlo ha avuto l’intelligenza di cambiare lui e non di far cambiare a 20 calciatori modo di giocare. Sarebbe stato tempo perso e partita finita. Qualcuno sostiene, i maligni, che a far cambiare idea a Pirlo sia stato direttamente Andrea Agnelli che non avrebbe voluto perdere la sua scommessa in panchina. La Juventus è rientrata, prepotentemente, nella lotta scudetto. Non sarà facile perché, fin qui, ha perso troppe occasioni. Ci sta che fallisca una delle due milanesi ma pensare ad un brusco stop di entrambe ci risulta, almeno per ora, eccessivo”.