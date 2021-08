Criscitiello: “Serie A con meno appeal: perso Conte, c’è Mou ma dovremo vedere…”

Il direttore di TuttoMercatoWeb e Sportitalia ha parlato del mercato dei club di Serie A e di Conte e Mourinho

"La stagione sarà lunga e dura ma questo Napoli deve tornare urgentemente in Champions League. Certamente delle grandi è quella che deve fare meno ma fare poco non equivale a non fare nulla. De Laurentiis, in questi anni, non ha mai alzato l’asticella; ha sbagliato perché come è accaduto lo scorso anno all’Inter, in questi dieci anni, poteva capitare al Napoli cucirsi uno scudetto sul petto e sappiamo cosa significherebbe vincere uno scudetto a Napoli".