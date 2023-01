Criscitiello: “Skriniar? Se va via a 0, ce l’ha sulla coscienza Marotta. Avrebbe dovuto…”

"Secondo me andrà via dall'Inter, siamo a gennaio e non ha ancora rinnovato. L'Inter, il corpo a corpo che il Milan ha fatto con Donnarumma, non l'ha fatto. L'Inter doveva cedere Skrinir a 55-60 mln in estate e questo ce l'ha sulla coscienza Marotta: la sua è stata un'operazione forzata, trattenere Skriniar senza aver la certezza del rinnovo. Se lo perderanno a zero sarà un grave danno non tecnico ma sicuramente economico"