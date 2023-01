Criscitiello: “Skriniar? Errore di Marotta. Milan è stato fin troppo corretto perché…”

"Sono stato abbastanza chiaro e forse anche categorico, per me Marotta ha commesso un errore e se oggi il tifoso se la deve prendere con qualcuno, quel qualcuno non è sicuramente Skriniar. Skriniar ha detto: 'Io ho un accordo col PSG, mi danno 9 mln di euro a stagione, perché dovrei restare qui?' È una roba folle, anzi lui e il suo entourage sono stati fin troppo corretti perché la scorsa estate hanno detto di questo accordo col PSG e doveva essere ceduto a quel punto. Non l'hai ceduto, non hai l'accordo sul rinnovo? Devi sapere a cosa vai incontro. Adesso lo vendi a gennaio a 20 mln quando a giugno lo perderai a 0? Il pasticcio è stato fatto. Non è stato fatto un pasticcio nei confronti di Skriniar".

"Il tifoso che sta supplicando il rinnovo contrattuale di Skriniar non può farlo. Cori, striscioni, sta diventando tutto stucchevole nei confronti dell'Inter. Skriniar è un professionista, ha un accordo da 8-9 mln di euro a stagione col PSG, può vincere la Champions, questi soldi in Italia nessuno glieli può dare, neanche per gli attaccanti. L'unico che ha sbagliato è Beppe Marotta, lo dico con grandissimo affetto perché quanto di arrivano 55-60 mln per cedere un calciatore lo devi cedere per colpa del sistema del calciomercato italiano. Poi prendi Acerbi, Milenkovic, Bremer o chi vuoi tu ma devi essere bravo a fare scouting ma non puoi pensare di tenere un giocatore che va in scadenza a 0"