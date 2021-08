Criscitiello: “L’Inter si tiene stretta Marotta. E gli si faccia una statua se…”

Il pensiero del direttore di Sportitalia: "La vera vittoria, post datata, sull’affare Ronaldo è di Beppone Marotta. L’Inter se lo tiene stretto perché incide quanto un bomber"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello , direttore di Sportitalia, ha parlato così di Beppe Marotta , del suo addio alla Juventus e del lavoro operato sin qui all'Inter: "La vera vittoria, post datata, sull’affare Ronaldo è di Beppone Marotta. Per difendere le sue idee da aziendalista ci ha rimesso anche il posto ma è stato coraggioso e lungimirante. Era preoccupato per i conti della Juventus e non era favorevole all’ingaggio del portoghese. Ha avuto ragione su tutta la linea: tecnica ed economica. L’Inter se lo tiene stretto perché nonostante le difficoltà, Marotta incide quanto un bomber .

E’ presto per mettere la croce sulla Juve come è presto per mettere la corona all’Inter. Bisogna aspettare fine settembre per abbozzare qualche giudizio. Il buongiorno, però, è di quelli belli. Inzaghi ha avuto un ottimo impatto con il mondo Inter, così come Correa e se davvero l’Inter non dovesse subire traumi dalle partenze di Conte, Hakimi e Lukaku bisognerebbe fare una statua a Beppone che ha fatto cassa e, sembra, non aver ridimensionato le ambizioni della squadra. Aspettiamo, però, a giudicare. Serve equilibrio, in tutto. Siamo ancora ad agosto, martedì chiude il calciomercato alle 20.00, e c’è ancora tanto da fare. I giudizi di oggi tra un mese valgono meno di zero.