Sky – Criscito pronto a dire addio al Genoa già a marzo: lo aspetta il Toronto

Arriva un’inattesa e importante novità per il futuro di Domenico Criscito. Il capitano del Genoa dirà addio prima di fine stagione

Arriva un’inattesa e importante novità per il futuro di Domenico Criscito. Come riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il capitano del Genoa - prossimo avversario dell’Inter - è a un passo dall'addio e partirà già a marzo. Nel suo futuro c'è il Toronto, sono pronti due anni di contratto. L'interesse era noto da tempo, ma la grande novità di oggi è che non terminerà la stagione in Serie A. Criscito venerdì contro l’Inter non ci sarà per infortunio.