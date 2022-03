Criscito resta al Genoa: salta a sorpresa il trasferimento subito al Toronto

L'indiscrezione riportata da Gianluca Di Marzio sulla decisione improvvisa da parte del difensore

Mimmo Criscito aveva già fatto i bagagli ed era pronto a trasferirsi subito al Toronto. Qualcosa nella sua testa è scattato però nelle ultime ore e l'affare è rimandato a fine stagione. Spiega infatti Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito: "L’MLS ad attenderlo, a raggiungerlo in estate il suo amico Lorenzo Insigne, firma già messa sul contratto con il club canadese. Ad un passo dal suo trasferimento in Canada, a contratti gia pronti, il difensore rossoblù non se l’è sentita di lasciare il suo Genoa nel momento del bisogno, e ha deciso così di restare a Genova e rimandare ogni discorso sul futuro a campionato concluso".