Criscito: “Ho detto no all’Inter pur di tornare al Genoa. Senza Hakimi…”

Il difensore rossoblu è pronto per la sfida contro i nerazzurri: "Andremo a Milano per fare la nostra partita"

Domenico Criscito, capitano del Genoa, si racconta ai microfoni di Sky Sport a pochi giorni dalla sfida di campionato contro l'Inter: "Ho detto di no all'Inter, ma per il Genoa avrei detto di no a tutti: ho rifiutato anche il rinnovo con lo Zenit proprio perchè volevo tornare qua, volevo tornare a casa e sono molto felice di questa scelta. Giocare a Milano contro l'Inter è sempre difficile: arriviamo in un buon momento, siamo sereni, andiamo lì per fare la nostra partita. Sappiamo che sulla carta siamo sfavoriti, ma è una prova in più per noi. L'Inter è l'unica squadra che non ho mai battuto in Serie A: l'ho sempre detto ai miei compagni, mi piacerebbe farcela questa volta! Hakimi? Ci voleva la moto per stargli dietro... Non giocherà lui ma ci sarà uno altrettanto forte, l'Inter ha 25 campioni. Il derby subito dopo l'Inter? Pensiamo gara per gara. Prima c'è l'Inter, poi penseremo al derby".