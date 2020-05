Crisetig: “Mourinho? Indescrivibile. Una volta in aereo venne da me e…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Lorenzo Crisetig, centrocampista di scuola Inter, ha ripercorso la sua esperienza in nerazzurro, con qualche aneddoto su Mourinho e Benitez:

“In panchina durante l’era Mourinho? Una esperienza indescrivibile. Ero al primo anno di Primavera, passare da lì ad allenarti con i campioni, fare un’amichevole, anche solo per pochi minuti, bellissimo. Dopo la partita – mi fece molto piacere – rientrammo con l’aereo. Avevo preso posizione più o meno in fondo, prima di partire il mister si è alzato, lo seguivo con lo sguardo e avevo le cuffie, poi si è fermato da me e mi ha fatto i complimenti, stringendomi la mano. L’esordio in Champions? Non mi sono reso nemmeno bene conto, lì sembra che non sia vero. Rientrammo la sera da Mosca, alle 2-3 del mattino, avevo talmente adrenalina che il giorno dopo mi convocarono per la Nextgen di Primavera e dissi subito di sì. Benitez? Ha vinto talmente tanto, puoi solo parlarne bene“.

(Fonte: TMW)