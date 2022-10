Mauro: “L’Inter ha la rosa più forte in Italia. Crisi passata? Dipenderà da…”

Intervenuto all'interno della trasmissione radiofonica "Tutti Convocati", in onda su Radio 24, Massimo Mauro ha parlato del momento attraversato dall'Inter, reduce da due vittorie consecutive tra Champions League e campionato: "Crisi passata? Dipenderà tutto dall'impegno col Barcellona. Sulla carta, per me, l'Inter ha la rosa più forte in Italia. Mi sembra però che anche lo spirito dell'Inter è buono, questa ricerca di fare e non aspettare che capiti qualcosa, come nel Milan e nel Napoli".