Cristante: “Dybala fa la differenza, non è una sorpresa che abbia scelto la Roma”

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, in un'intervista concessa a SportWeek ha elogiato Paulo Dybala, suo nuovo compagno di squadra in giallorosso e protagonista delle vicende di mercato dell'ultima estate: "Dybala è forte, lo sapevamo già. Siamo stati contentissimi del suo arrivo, fa la differenza e ci darà una grossa mano. D'altronde, abbiamo costruito un'ottima squadra, abbiamo vinto un trofeo, siamo migliorati tanto quindi non è stata una sorprese che potesse scegliere noi".