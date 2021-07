Cristante: “Mourinho? Quand’era all’Inter non l’ho incrociato. E’ uno dei più grandi”

Le parole del centrocampista: "Mourinho? E' uno dei più grandi degli ultimi anni. Lo conoscerò in Portogallo, di sicuro non ha bisogno di presentazioni"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato così dell'approdo di Jose Mourinho in giallorosso: "«Per ora con lui solo due chiacchiere veloci. I complimenti per l’Europeo e il benvenuto. Ci conosceremo meglio quando arriverò in Algarve».

Le sue caratteristiche sembrano ideali per fare il centrale in mezzo al campo nel 4-2-3-1 di Mourinho, anche se lo scorso anno ha giocato quasi sempre da difensore.

«Ho sempre detto che mi sento centrocampista, ci sono stati momenti di emergenza in cui mi sono spostato dietro. Con Mourinho vedremo come giocheremo. Ancora non lo so».

Mourinho è tornato in Italia dopo più di dieci anni. Aveva vinto tutto all’Inter, poi ha fatto altre esperienze importanti al Real Madrid e in Premier. Ritroveremo un allenatore diverso?

«Quando era all’Inter non l’ho incrociato, non so bene che tipo di allenatore fosse. Certo è forte, dove è andato ha vinto, è uno dei più grandi degli ultimi anni. Lo conoscerò in Portogallo, di sicuro non ha bisogno di presentazioni».