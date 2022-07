Cristiano Ronaldo, dall’Arabia Saudita arriva un’offerta folle

Dopo aver tagliato i ponti con il Manchester United non presentandosi al raduno estivo, Cristiano Ronaldo sta cercando un altro club in Europa. Si sono fatti tanti nomi - dal Chelsea al Bayern, dalla Roma al Barcellona - ma nessuna di queste squadre è venuta a mettere sul tavolo un proposta concreta e 'pesante' come quella arrivata dall'Arabia Saudita. Secondo le informazioni di TVI e CNN Portuguesa, la star portoghese ha ricevuto un'offerta di 300 milioni di euro per andare a giocare per due stagioni in Arabia, con un club del quale non si conosce il nome. I 300 milioni sarebbero così distribuiti: 30 al Manchester United per la cessione, 250 per il giocatore in due stagioni ed i restanti 20 milioni per gli intermediari.