Hellmann (Eintracht): “Cristiano Ronaldo offerto a tutte le squadre di Champions”

Ancora tutto da scrivere il futuro di Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese, terminato il Mondiale e dopo la rescissione del contratto con il Manchester United, è alla ricerca di una nuova squadra. Su di lui è forte l'interesse dell'Al Nasr, club saudito pronto a ricoprirlo d'oro, ma CR7 potrebbe non essere ancora pronto a lasciare il calcio d'elite. Axel Hellmann, portavoce del Consiglio d'Amministrazione dell'Eintracht Francoforte, in un'intervista rilasciata a DAZN ha rivelato un particolare retroscena di mercato: "Ho la sensazione che Cristiano Ronaldo sia stato offerto a tutte le squadre partecipanti alla Champions League in questa stagione. Infatti si era offerto anche a noi".