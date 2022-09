Critiche a Cristiano Ronaldo, la sorella lo difende: “Tifosi ingrati e meschini. Sputano…”

Pioggia di critiche per il portoghese. In soccorso arriva la sorella Katia Aveiro: "Tifosi ingrati e meschini"

È un periodo da dimenticare per Cristiano Ronaldo, forse il più difficile da quando ha intrapreso la carriera di giocatore. Il portoghese ha offerto una prestazione deludente nell'ultima gara giocata e persa dal Portogallo contro la Spagna. Adesso sono in tanti a chiedere al c.t. Santos di fare a meno di CR7. In soccorso del giocatore è arrivata la sorella, Katia Aveiro. La cantante ha accusato i tifosi lusitani di "sputare nel piatto in cui mangiano".