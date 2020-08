Era altissima l’attesa per il documentario sulla stagione del Tottenham, prodotto da Amazon uscito per l’appunto oggi. In un estratto del documentario, si vede José Mourinho intento a preparare l’allenamento mentre in sottofondo ascolta Sky Sports. All’ennesima critica al suo gioco, l’ex allenatore dell’Inter reagisce a modo suo. “Mourinho ha già dato il meglio“, dice un commentatore. “Fuck off“, la risposta del portoghese che si alza e spegne la tv.