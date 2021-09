Repubblica – Dramma sfiorato: per la Juve l’espressione giocare a pallone è incongrua

Nonostante la vittoria acciuffata nel finale di La Spezia, la Repubblica avanza pesanti critiche alla Juventus di Massimiliano Allegri

"... Il dramma a un certo punto stava calando nero e cupo sugli juventini di ogni dove, perlomeno nell’attimo esatto in cui un salvataggio disperato di Locatelli ha evitato il 3-1 di Antiste. Si giocava da un’ora o poco più, anche se il verbo giocare è piuttosto incongruo per descrivere quel muoversi confuso con il quale i bianconeri tentavano di star dietro alla precisa organizzazione spezzina (...). Stavolta, comunque, i cambi di Allegri hanno funzionato, anche se in campo ha spesso regnato il disordine. Il prossimo obiettivo sarà provare a vincere giocando semplicemente a pallone".