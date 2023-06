Nations League – Croazia batte Olanda 4-2 e vola in finale: Dumfries e Brozovic in campo

Match ricchissimo di emozioni, deciso solo ai tempi supplementari. La spunta la Croazia, vincendo 4-2 dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2. Per Dumfries 85’ in campo, mentre Brozovic ha disputato tutti i 120’ del match, da grande protagonista.

La vittoria della Croazia proietta la nazionale di Brozovic nella finale di Nations League, in programma domenica alle 20:45 contro la vincente di Spagna-Italia. Dumfries con l’Olanda sarà impegnato sempre domenica nella finale per il terzo-quarto posto.

Marcatori: 15′ Malen (O), 55′ Kramaric rig. (C), 73′ Pasalic (C), 90’+6 Lang (O), 98′ Petkovic (C), 116′ Modrc rig. (C)