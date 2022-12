Croazia, Modric: “Abbiamo lo stesso Dna del Real. Nessuno ci tiene in considerazione”

Intervenuto nel corso della trasmissione televisiva spagnola EL Chiringuito, Luka Modric ha parlato del percorso della Croazia al Mondiale. I croati affronteranno l'Argentina in semifinale: "Si potrebbe dire che abbiamo lo stesso Dna del Real Madrid perché andiamo avanti fino alla fine e non ci arrendiamo mai. Tutti guardano ai grandi paesi, dato che siamo un piccolo paese nessuno ci tiene in considerazione, ma non abbiamo problemi con questo, perché gli altri sono i favoriti e noi siamo nell’ombra".