Ct Croazia: “Modric assente, Brozovic e Perisic più responsabili. Vaccini? I club…”

Il commissario tecnico croato Dalic ha spiegato come si compensa l'assenza di Modric e ha parlato della vaccinazione

La Nazionale croata giocherà in Russia la prima partita di qualificazione ai Mondiali di questa pausa. Il Ct, Dalic, ha parlato in conferenza stampa dell'assenza di Modric e della questione vaccini. Il centrocampista sarà assente nelle prime gare per infortunio. «Non possiamo sostituire Luka con una figura sola secondo me, ma tutta la squadra deve sostituirlo. Altri giocatori devono assumersi maggiori responsabilità, i giocatori più anziani Brozović, Perišić e Lovren. Dobbiamo abituarci piano piano, perché Luka non giocherà in Nazionale per sempre».