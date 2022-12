Croazia, Perisic: “Non vogliamo fermarci. Lautaro? Non lo sento da quando…”

Alla viglia della semifinale contro l'Argentina, Ivan Perisic ha parlato in conferenza stampa insieme al c.t. Dalic. "Ci sentiamo bene, ma non vogliamo fermarci qui, è il sogno di ogni atleta giocare la finale. L'Argentina è una grande squadra e in questo torneo hanno dimostrato di dare il 100%. È difficile confrontare la partita che si sta preparando con quella che abbiamo giocato contro l'Inghilterra in semifinale nel 2018. Molto dipende da noi. Se siamo bravi, non c'è paura. Se giochiamo come abbiamo fatto contro il Brasile, non ci saranno problemi", ha detto l'ex nerazzurro.

"Hai visto fino a che punto è arrivato il Marocco, anche se molti non erano soddisfatti della nostra prima partita. Dobbiamo aiutare la difesa. Non abbiamo un piano particolare, dobbiamo fare del nostro meglio dal primo all'ultimo minuto. Dobbiamo aiutare la difesa se vogliamo fare qualcosa come in Russia. Solo come squadra possiamo raggiungere il trofeo. Non abbiamo un piano speciale, ma dobbiamo mostrare carattere dal primo all'ultimo minuto e partecipare a tutte le azioni. Se ho sentito Lautaro? No, non sento i miei compagni ed ex compagni di club da quando siamo nella fase a eliminazione diretta. So che vivono per il loro paese e vogliono giocare per esso".