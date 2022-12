Qatar 2022, la Croazia di Brozovic è la prima semifinalista: battuto ai rigori il Brasile

La Croazia è la prima semifinalista dei Mondiali in Qatar. La squadra di Dalic supera a sorpresa il Brasile ai calci di rigore: 0-0 dopo i tempi regolamentari, Neymar sblocca nel recupero del primo overtime (77 gol in nazionale, agganciato Pelé come miglior marcatore all time dei verdeoro), ma nella seconda extra frazione Petkovic pareggia i conti.