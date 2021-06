Euro 2020 / Croazia-Spagna 3-5: Morata e Oyarzabal regalano i quarti dopo i supplementari

La Spagna di Luis Enrique supera la Croazia con due gol nei tempi supplementari dopo aver chiuso i 90' sul risultato di 3-3

Al termine di una partita rocambolesca, a passare ai quarti è la Spagna che supera la Croazia dopo i tempi supplementari. Dopo essere passata in svantaggio per un errore di Simon, la Spagna rimonta e si porta sul 3-1, ma poi nel finale subisce la rimonta della Croazia. ai tempi regolamentari la partita finisce sul 3-3, servono i supplementari per dichiarare la vincente della sfida. A decidere la gara sono le reti di Morata e Oyarzabal che regalano i quarti a Luis Enrique.