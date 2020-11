Crosetti: “Inter, strano che Conte sia diventato così calmo. Sembrano tutti come l’orsetto…”

Dalle colonne de La Repubblica,analizza il momento dell’Inter . Questo il commento del giornalista: “Strano che Conte sia diventato così calmo e pacato, persino aziendalista, lui che anche sulle sclerate aveva costruito il carisma. Se l’Inter dipende tantissimo da Lukaku , non meno è (era?) legata al tratto emotivo, quasi spirituale e non solo tattico dell’allenatore. Adesso, invece, sembrano tutti come l’orsetto della vecchia pubblicità delle pile, quello che non era caricato con le alcaline e si ammosciava presto. L’immagine è di un’involuzione profonda. I mezzi ci sono, la voglia e la forza non più. Una squadra forte ma per ora senza sangue”.