Crosetti: “Inter di nuovo da scudetto. La sera del Meazza dice al campionato una cosa”

Dalle colonne di Repubblica, il giornalista analizza la vittoria dei nerazzurri contro il Napoli

Dalle colonne di Repubblica, Maurizio Crosetti analizza l'importante vittoria dell'Inter a San Siro contro il Napoli. Questa l'analisi del giornalista: "Dopo i quattro gol presi dal Milan a Firenze, ecco i tre presi dal Napoli a San Siro. Le due lassù in testa si tengono abbracciate mentre cadono, restando dunque prime per forza d’inerzia. Ma la ripresa del campionato dopo la sventurata sosta azzurra certifica soprattutto il ritorno dell’Inter: da scudetto, di nuovo. Del resto lo scudetto lì sta, su quelle maglie. Probabile che Inter-Napoli abbia mostrato quanto di meglio esista oggi in Italia. Sfida vorticosa, emotiva, gonfia di quella confusione (il finale, lunghissimo) che sa essere bellezza. Il Napoli ha pressato fino all’ultimo secondo di 98 minuti estremi, tutti pieni di un sacco di cose, e avrebbe potuto pareggiare due volte".