Crosetti: “Inter solida, non trasmuta in Champions: rientra nel giro scudetto se…”

Il pensiero del giornalista Maurizio Crosetti sul quotidiano Repubblica all'indomani del successo per 3-1 dell'Inter sullo Sheriff

"L’Inter è l’unica squadra italiana che dal campionato alla Champions non patisce la trasmutazione della materia, solida come la ghisa in ogni luogo, nel cortile del condominio come in Transnistria. Spalanca a spallate le porte del saloon e stende gli sceriffi. Gruppo di pistoleri, uomini veri, come direbbe Elettra Lamborghini. Vincendo in quel bizzarro angolo d’Europa, i nerazzurri si issano al secondo posto del girone e cercano quel passaggio agli ottavi che manca da tre anni: fallirlo era la specialità dell’attuale allenatore del Tottenham.