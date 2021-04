Crotone-Inter, matchpoint scudetto a quota bassa: nerazzurri favoriti, ma Simy…

Le quote in vista della sfida di Serie A tra Crotone e Inter, gara in programma domani alle ore 18:00 allo Stadio 'Ezio Scida'

Alessandro De Felice

Il momento potrebbe essere arrivato. Domani pomeriggio allo Scida, l’Inter si gioca il primo dei 5 matchpoint per vincere lo scudetto. I ragazzi di Conte, forti di ben 11 punti di vantaggio sull’Atalanta, provano a chiudere i giochi al primo colpo nel più classico dei testa-coda contro un Crotone che, contemporaneamente, potrebbe salutare la Serie A. Normale quindi che gli esperti di Sisal Matchpoint vedano un successo nerazzurro a bassissima quota, 1,22, rispetto all’impresa dei padroni di casa quotata a 12 con il pareggio che si gioca a 6,50. L’andata, terminata poi 6-2 per Lukaku e compagni, fu ricca di gol ed emozioni: un’altra sfida piena di marcature è molto probabile tanche che l’Over 3,5, dato a 1,78, si fa preferire leggermente all’Under a 1,92.

A secco da quattro giornate, Lautaro Martinez proverà a sbloccarsi proprio contro il Crotone. Quattro mesi fa a San Siro, il “Toro” si portò a casa il pallone dove mise in mostra tutto il suo repertorio: gol di destro, sinistro e colpo di testa. Un altro hat-trick del numero 10 dell’Inter, domani allo Scida, si gioca a 14.50. Attenzione però a Simy: l’attaccante rossoblù, 19 reti in campionato, è la grande rivelazione della stagione e nonché il giocatore, insieme a Kessie, andato più volte a segno dal dischetto, ben 8 centri. Un’altra rete dagli undici metri per l’attaccante del Crotone pagherebbe 9 volte la posta

(Fonte: AgiProNews)