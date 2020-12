Le rivali – Crotone al lavoro per la sfida contro l’Inter: seduta atletica per i rossoblù

Il Crotone è tornato al lavoro per preparare la sfida contro l’Inter, in programma il prossimo tre gennaio 2021 alle 12.30 a San Siro. Ecco il report dell’allenamento rossoblù, pubblicato dal sito ufficiale del club calabrese:

“Dopo aver goduto di qualche giorno di riposo i rossoblù si sono ritrovati questa mattina per sottoporsi ad un ciclo extra di tamponi e, nel pomeriggio, tutti in campo sul manto erboso dello Scida per una seduta prevalentemente atletica. Gli squali sono attesi dalla sfida di San Siro contro l’Inter, in programma domenica 3 gennaio alle ore 12:30. Per domani è in programma un’altra sessione pomeridiana“.

(Fonte: fccrotone.it)