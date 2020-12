Crotone, Molina: “Inter forte, San Siro stadio unico. Sarà emozione indescrivibile”

Fresco di rinnovo col Crotone, Salvatore Molina, calciatore del club rossoblu, ha parlato così del prolungamento e dei prossimi impegni della squadra di Stroppa: “Voglio ringraziare il Presidente e tutta la Società per la fiducia dimostrata, spero di poterli ripagare sul campo. I risultati ci aiutano a crescere sotto tutti i punti di vista. L’Inter? San Siro è uno stadio unico in Italia, sarà un’emozione indescrivibile ancor di più perché affronteremo una squadra veramente forte e cercheremo di far punti anche lì”.