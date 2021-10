Crotone, Mulattieri in gol anche contro il Pisa: sesto centro in campionato

L'attaccante di proprietà dell'Inter continua a segnare: il classe 2000 non si ferma più, Modesto festeggia

Samuele Mulattieri non si ferma più: l'attaccante del Crotone, in prestito dall'Inter, è andato a segno anche quest'oggi nel match contro la capolista Pisa. Il classe 2000 ha sbloccato l'incontro dopo meno di due minuti, salendo così a quota 6 reti in 8 gare in campionato (7 in 9 partite contando anche la Coppa Italia).