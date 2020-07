Dopo il Benevento, il Crotone di Giovanni Stroppa è l’altra squadra promossa dalla Serie B in Serie A. I rossoblù oggi hanno battuto facilmente il Livorno già retrocesso in Serie C con un perentorio 5-1 al Picchi e, in virtù dello 0-0 dello Spezia contro la Cremonese, portano a 8 i punti di vantaggio sui liguri a 2 giornate dalla fine, rendendo impossibile a livello aritmetico il sorpasso degli aquilotti.